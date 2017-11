Am 07.11.2017 ist es soweit: Die laut Microsoft "leistungsstärkste Konsole der Welt" kommt auf den Markt. Wir haben für euch die wissenswertesten Infos zur Xbox One X in einem knackigen Clip zusammengefasst, damit ihr noch besser entscheiden könnt, ob ihr das teure Gerät wirklich haben müsst:

Wer danach noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, liest am besten unseren ausführlichen Artikel mit den wichtigsten Pros und Contras der neuen Konsole oder wirft einen Blick in diese infomative Bilderstrecke:

Nach dieser Infoflut solltet ihr eigentlich bestens gerüstet sein für die Frage "500 Euro für eine gepimpte Xbox ausgeben - ja oder nein?". Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, wie eure Entscheidung ausgefallen ist und warum ihr euch die Nobelkiste holt ... oder eben auch nicht.