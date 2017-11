Manche Spiele sind einfach nicht totzukriegen – so auch Gothic 2. Mit der Mod Returning 2.0 bekommt Piranha Bytes Rollenspiel knapp 15 Jahre nach Veröffentlichung einen riesigen Schwung neuer Inhalte spendiert, die euch knapp 250 Stunden beschäftigen sollen.

Lust euch alt zu fühlen? Hier könnt ihr euch nochmal den 15 Jahre alten Trailer zu Gothic 2 angucken:

Erst kürzlich haben wir euch auf eine Mod aufmerksam gemacht, mit der ihr in Skyrim einen Ausflug zurück in das Gothic-Universum machen könnt. Doch warum Gothic in Skyrim spielen, wenn das Originalspiel selbst noch genug Neues bietet?

Die Mod Returning 2.0 erweitert das Spiel um knapp 300 neue Quests, acht neue Gebiete und über 100 Charaktere. Hinzu kommt außerdem noch eine Vielzahl an neuen Rüstungen, Waffen und weitere Gegenstände. Alle neuen Dialoge wurden zwar vertont, leider jedoch nur auf russisch. Glücklicherweise stehen bereits Untertitel für andere Sprachen zur Verfügung.

Da die Mod eine große Anzahl an neuen HD-Texturen enthält, sind die Systemanforderungen im Vergleich zum Hauptspiel deutlich gestiegen. Trotzdem fallen sie nach heutigen Maßstäben immer noch sehr genügsam aus:

Minimale, spielbare Mindestanforderungen (~30 fps): Prozessor: mindestens Intel® Core™2 Duo Prozessor 2.8 GHz Speicherkapazität (RAM): 2 GB für 32-Bit-Systeme (XP, Windows 7 x32), 4 GB für 64-Bit-Systeme (Win7/Win8) Grafikkarte: Nvidia GTX 460 oder höher Festplatte HDD: 15 GB freier Speicherplatz Betriebssystem: Windows XP mit allen Updates Empfohlene Anforderungen (etwa 30-60 FPS im Durchschnitt): Prozessor: Intel® Core™ i5 Prozessor oder leistungsstärker Speicherkapazität (RAM): 8 GB oder mehr Grafikkarte: Nvidia GTX650 TI 4 GB VRAM oder höher Festplatte HDD: SSD Festplatte (Solid State Disk/Drive), 15 GB freier Speicherplatz Betriebssystem: Windows 7 mit allen Updates

Um die Mod spielen zu können, benötigt ihr lediglich das Hauptspiel Gothic 2 in der Gold-Edition. Den Link zum Download, sowie zur Installationsanleitung, findet ihr hier.

Was sagt ihr zum riesigen Engagement der Community? Habt ihr damals auch schon Gothic 2 gespielt? Werdet ihr die Modifikation selbst ausprobieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.