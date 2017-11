Sonntag Nacht, zwei Uhr und im Haus nebenan wird eine laute Party gefeiert. Genervt vom Lärm alarmierten die Nachbarn die Polizei. Vor Ort machten die Beamten jedoch eine interessante Entdeckung.

In der Spielebranche spielen Smarthome-Lautsprecher noch keine Rolle. Stattdessen setzen die Hersteller auf VR:

Eine Anwohnerin aus Pinnenberg rief Sonntag Nacht die Polizei. Grund für den Anruf war eine Ruhestörung. Zwei Uhr Nachts und die Nachbarn aus dem sechsten Stock feierten anscheinend immer noch eine Party und hatten die Musik voll aufgedreht.

Nachdem niemand aus der Wohnung auf die Beamten reagierte, wurde der Schlüsseldienst gerufen. Als die Wohnung offen war, stellten die Beamten fest, dass niemand zu Hause war. Stattdessen fanden sie nur den Smarthome-Lautsprecher Alexa vor, der anscheinend seine eigene kleine Privatparty feiern wollte. Wie genau der Lautsprecher den Sprachbefehl zum Musik abspielen bekam, ist bisher noch unbekannt. Die Kosten für den Schlüsseldienst soll nun der Besitzer der Wohnung übernehmen.

Der kleine Bug von Alexa wird für den Besitzer nun ganz schön teuer werden. Doch auch Bugs in Videospielen können echt Probleme machen, wie unsere Bilderstrecke eindrucksvoll unter Beweis stellt:

Was sagt ihr zu dieser kuriosen Story? Habt ihr selber schon einen Smarthome-Lautsprecher bei euch stehen? Ist er auch schon einmal bei euch einfach so losgegangen? Oder seid ihr mit dem Gadget rundum zufrieden? Schreibt uns eure Erfahrungen einfach in die Kommentare.