Früher war alles besser! Oder vielleicht doch nicht? Als Kinder habt ihr bestimmt auch das ein oder andere Videospiel gespielt, welches euch relativ gut in Erinnerung geblieben ist. Aber seid doch mal ehrlich zu euch selbst. War das Spiel damals wirklich so gut? Oder habt ihr einfach noch immer die rosarote Brille auf?

Wir haben unsere Redakteure einmal gefragt, welche Spiele sie damals sehr gerne gespielt haben, heute jedoch nicht mehr eines Blickes würdigen würden. Herausgekommen ist dabei eine Bilderstrecke, die einen kleinen Einblick in die Kindheit unserer Redakteure bietet, persönliche Geschichten erzählt und euch gleichzeitig verrät, welche Spiele ihr bei eurem nächsten Flohmarktbesuch getrost liegen lassen könnt.

Habt auch ihr früher das ein oder andere Spiel gespielt, was euch heute nicht mehr begeistern kann? Welche Spiele waren das? Oder spielt ihr immer noch gerne mal in die alten Klassiker eurer Kindheit rein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.