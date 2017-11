Gestern, am 7. November 2017, brachte Hersteller Microsoft die leistungsstärkste Konsole der Welt auf den Markt und hat im Zuge dessen auch gleich ein wahrlich merkwürdiges Bundle vorgestellt, das ihr nicht mal erwerben könnt.

Das "Xbox One X"-Bundle besteht aus der Konsole selbst, zwei Xbox One Elite Controllern, ausgewählten "Xbox One"-Spielen und einer zwölfmonatigen Mitgliedschaft für Xbox Live Gold und Xbox Live Game Pass. So weit, so gut, doch das war noch nicht alles.

Mit dabei ist nämlich auch eine Liste von "Xbox One X inspirierten Gegenständen". Dazu zählen "Under Armour 4 More Power"-Sportschuhe, ein "V-Moda Crossfade 2"-Headset mit BoomPro Gaming-Mikrophon, "Stance Athletic"-Socken mitsamt "Xbox"-Logo und ein "Incase NoviConnected 4"-Reisekoffer, mit dem ihr zum Beispiel eure Controller aufladen könntet. Perfekt für unterwegs also.

Doch die Sache hat auch einen Haken. Ihr könnt das Bundle nämlich nicht käuflich erwerben. Microsoft vergibt das "Xbox One X"-Bundle ausschließlich an "Athleten, Entertainer und andere einflussreiche Personen". Fans hätten hingegen nur die Chance auf dieses Paket, wenn sie dem Social Channel eines Partners folgen würden. Damit könnten die Unternehmen V-Moda, Incase oder Under Armour gemeint sein.

Die offizielle Webseite Xbox liefert euch noch mehr Informationen zum Bundle.

Die leistungsstärkste Konsole der Welt ist seit dem 7. November 2017 erhältlich.