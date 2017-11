Faszination Let's Plays - 3 Gründe, warum ich sie mir nie anschaue

Quelle: PewDiePie

Es gibt einige Fragen, die ich mir seit Längerem stelle: Wieso haben so viele Leute Spaß daran, anderen Menschen - die sie wohlgemerkt nicht kennen - beim Zocken zu zusehen? Was fasziniert so viele an Let's Plays? Bitte bedenkt: Es ist voll OK, wenn ihr Let's Plays gerne mögt. Es geht hier nur um meine Sicht. Hier kommen drei Gründe, warum ich mir keine Let's Plays anschaue:

1. Heeeey Leute! Jetzt wird's richtig neeeervig!

Uuund hier kommen wir zu meinem Hauptgrund, warum ich kein Fan von Let's Plays bin: Das nervtötende Gerede der YouTuber, Streamer und Let's Player. Selten kommt es vor, dass ich auf das Portal YouTube zugreifen muss, weil ich trotz schriftlichem Lösungsweg einfach nicht weiterkomme und ich mir von Lösungsvideos eine Erleuchtung erhoffe. Und wenn ich schon so weit gehe, dann möchte ich um Himmels Willen nicht wissen, wie es eurer Freundin geht, weshalb ihr gestern kein Video hochgeladen habt und wie es eurem Chihuahuawelpen geht.

2. Ist das wirklich eure Meinung?

Laut einer Studie des englischsprachigen Online-Magazins Gamasutra werden 26 Prozent der Youtuber mit mehr als 5000 Abonennten dafür bezahlt, ein Spiel zu spielen. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn Let's Player ihre Brötchen durch ihre Videos verdienen. Let's Plays haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und ob es sich hierbei um einen anerkannten Beruf handelt, steht für mich außer Frage. Mir fällt es allerdings schwer, jemandem seine Meinung zu glauben, für die er oder sie mehr oder minder bezahlt wurde. Das ist allerdings meine eigene Skepsis und damit möchte ich keine Let's Player beschuldigen, ihre wirkliche Meinung durch Geld verfälschen zu lassen.

3. Selbst zocken macht einfach mehr Spaß

Wieso sollte ich mir die Freude an einem Spiel nehmen, indem ich anderen dabei zusehe? Macht es nicht mehr Spaß, selbst zu zocken und eine Entscheidungsfreiheit zu haben? Videos dieser Art erfüllen mich irgendwie voller Tatendrang und ich möchte umso mehr spielen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mir gerne League of Legends-Turniere angeschaut habe, um etwas zu lernen.

Mein Kollege aus der Redaktion teilt meine Meinung übrigens überhaupt nicht und wird euch nächste Woche erzählen, wie ihm Let's Plays während seiner Zeit als Student mehr oder weniger "das Gamer-Leben gerettet haben" - oder es zumindest erträglicher gemacht haben.

