Die 20 größten Gaming-YouTuber Deutschlands - Herbst 2017

Fast so unterhaltsam wie selbst zu spielen, ist es, anderen beim Spielen zuzusehen. Der Trend nimmt weiter zu und mittlerweile sind Let's Plays ein essentieller Bestandteil von Youtube.

Wie auch schon in den Monaten zuvor bestimmt Minecraft einen großen Teil der Videos und Kanäle. Dazwischen finden sich diverse PVP-Spiele, wie Playerunkown's Battlegrounds oder Call of Duty - Black Ops 3.

Ein Geheimrezept oder eine allgemeingültige Formel für den Erfolg scheint es nicht zu geben. Doch eines steht fest: Unterhaltsam ist jeder Let's Player auf seine eigene Art. Vor allem die Konstanz, mit der Inhalte bereitgestellt werden, untermauert, warum die folgenden Kanäle die Top-Liste anführen:

So richtig groß sind die Abstände zwischen den Plätzen so weit oben nicht. Es dürfte also spannend sein, die Entwicklung der kommenden Monate zu beobachten. Noch ist die Top 20 kein Millionärsclub. Denn um einen Platz zu ergattern, sind aktuell 926.000 Abonnenten notwendig. Doch es ist sicher nur eine Frage von Wochen, bis auch der zwanzigste Platz die Millionenmarke geknackt hat.