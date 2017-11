Keine Frage: Der von Campo Santo entwickelte Walking Simulator Firewatch hat ein durchaus schönes und atmosphärisches Design. Das fanden anscheinend auch einige Firmen, als sie sich dazu entschlossen haben, sich von dem Spiel inspirieren zu lassen.

Bereits im Juni letzten Jahres nutzte ein Autoverkäufer das bekannte Bild des Aussichtsturms für seine Zwecke. In Firewatch erkundet ihr im Jahr 1989 in den Schuhen von Henry die Wildnis in Wyoming. Das einzigartige Design, mit dem die Entwickler euch die Natur in Firewatch nahebringen wollen, scheint allerdings anfällig für Diebstahl zu sein.

Der letzte Fall kommt von dem internationalen Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen Salesforce. Mit einem Umsatz von rund sechs Milliarden US-Dollar könnte man denken, das Unternehmen hätte ausreichend Kapazitäten um sich ordentliche Grafik-Designer mit eigenständigen Ideen zu leisten. Falsch gedacht. Wie ihr in einem Tweet des Mitbegründers von Campo Santo, Sean Vanam, sehen könnt:

you can afford to build literally the 2nd tallest building on the west coast -- maybe keep some bucks aside for graphics designers? pic.twitter.com/6aMGJVAaya — Sean Vanaman (@vanaman) 8. November 2017

Um für sich zu werben, nutze das Unternehmen eine abgewandelte Form des Aussichtsturms samt Firewatch-Stil. Auch ein Hersteller für Rasierer, Gilette, machte nicht halt vor dem Design und ließ sich von dem Logo, der Schriftart und der Farbe etwas zu sehr inspirieren.

I am usually the last person to call this sort of thing out, but this example seems particularly egregious to me. pic.twitter.com/cYfNebqjV1 — Olly Moss (@ollymoss) 10. Juni 2016

Beide Unternehen haben sich bisher noch nicht zu den Diebstahl-Vorwürfen geäußert.

