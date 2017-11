Offenbar ist nicht nur das Diskussions- und Spielklima in Overwatch selbst ziemlich toxisch. Auch in der Profi-Szene des Ego-Shooters geht es rau zu, wie Kotaku berichtet. Ein Vorfall sticht besonders hervor: am Montag habe der Overwatch-Spieler Brian "Kephrii" St. Pierre noch in einem Video dazu aufgerufen, dass sich Profi-Spieler untereinander "erwachsener" verhalten sollten. Nur 24 Stunden später fällt ihm das auf die Füße: Geleakte Chatlogs sollen beweisen, dass er Nacktbilder von Teenager-Mädchen verlangt habe oder ihnen selbst welche gesendet hat.

Im Mittelpunkt des Dramas steht zuerst die Auseinandersetzung zwischen den Profi-Spielern Kephrii und Timo "Taimou" Kettunen, die manchen Twitch-Mitschnitten nach nicht so gut miteinander auskommen. Taimou hat in der Vergangenheit öfters den Vorwurf geäußert, dass Kephrii seinen Spielerstatus nicht verdient habe, da er auf Cheats oder gar auf Medikamente wie Adderall zurückgreift, die die Konzentration steigern und teilweise als Dopingmittel gelten.

Dieses Video zu Overwatch schon gesehen?

Das lässt dieser natürlich nicht auf sich sitzen und hat sich in einem mittlerweile gelöschten Video dazu geäußert. Darin wirft er Taimou unprofessionelles und kindisches Verhalten vor. Zudem heißt es von Kephrii, dass die Profi-Szene von Overwatch lediglich besser wird, "wenn die Leute nur besser sind. Wenn ich besser sage, meine ich buchstäblich nur einen besseren Menschen."

An und für sich ist ein Verlangen nach einem professionellen Umgang verständlich, allerdings ist Kephrii hierbei möglicherweise nicht das beste Vorbild. Einige Nutzer seines Discord-Chats haben dem Profi-Spieler kurzerhand eine Doppelmoral unterstellt, denn er selbst habe laut verschiedenen Chatlogs sehr großes Interesse an Nacktfotos einiger weiblicher Chat- und Streamteilnehmer gezeigt. Teilweise, so geht es aus manchen Nachrichten hervor, soll er quasi unaufgefordert weiblichen Fans ein Bild seines Geschlechtsteils gesendet haben, um diese in Zugzwang zu bringen.

Besonders pikant: Kephrii ist verheiratet und seine Frau wusste nichts von seinen Aktivitäten. In einem Statement, so der Bericht von Kotaku weiter, würde Kephrii wenig Einsicht zeigen und es darauf schieben, dass er zu der Zeit der Chatlogs ein "23-jähriger, geiler Typ" war. Ein Twitter-Beitrag von ihm verrät allerdings, dass er erst im März 2017 23 Jahre alt geworden ist, sprich die Aufnahmen sind noch gar nicht so lange her.

Wie es um Kephrii und seine Overwatch-Karriere weitergeht, ist unklar, denn aktuell verfügt der Widowmaker-Spieler über kein Team.

Skandale sind in der Videospielwelt nichts neues, auch wenn Kephriis Fall längst nicht zu den ganz großen Dingern gehört. Nichtsdestotrotz ist es nicht das erste Mal, dass sich E-Sport-Spieler im Ton vergreifen.