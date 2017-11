Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist ein Spiel, das euch hunderte Stunden beschäftigen kann. Um der gewaltigen Welt alle Geheimnisse zu entlocken, müsst ihr euch dem Abenteuer voll hingeben. Wir haben ein Expertenquiz für euch vorbereitet, das euer Wissen auf allen Gebieten herausfordert – stellt euch der ultimativen Wissensprüfung!

Konntet ihr die meisten Fragen richtig beantworten? Falls nicht, sollte es doch ein Ansporn sein, um nach Hyrule zurückzukehren. Versucht danach das Quiz mit einem besseren Ergebnis zu beantworten und teilt uns gerne euer Ergebnis mit!