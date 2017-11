Eine besorgte Mutter zweier Kinder wendete sich mit einem besonderen Anliegen an die Afd-Politikerin Verena Hartmann. Der Grund: Ein Spiel, in dem sich "Schulmädchen mit großer, wackelnder Oberweite" die Kleidung vom Leib reißen. Kurz: Senran Kagura 2 - Deep Crimson.

Die Seite abgeordnetenwatch.de gibt Bürgern die Möglichkeit, sich mit persönlichen Anliegen an Politiker zu wenden. Diese Gelegenheit nutzte Frau Mareike Scholz und stellte der Afd-Politikerin Verena Hartmann einige Fragen bezüglich Kinder und Jugend. Laut eigenen Angaben kaufte sich ihr 13-jähriger Sohn - von dem Geld, das er von ihr erhielt - das "Nintendo 3DS"-Spiel Senran Kagura 2 - Deep Crimson. Keine Frage: Senran Kagura ist ein sehr kritisches Spiel mit viel nackter Haut und massig erotischer Darstellungen. Trotz Allem: Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben. Und da liegt laut Frau Scholz das Problem. Denn: "Wie wirkt so was auf frisch zugezogene junge Männer, die aus ihrer Kultur ein total verzerrtes Bild über den Umgang mit Frauen mitbringen?", fragt Scholz im Laufe ihres Anliegens. Insbesondere würde sie sich aufgrund dessen um ihre 10-jährige Tochter sorgen. Auch habe sie entdeckt, dass es sich bei der "Darstellungsform" um Etchi handle.

Mit der Frage "Wie stehen Sie und Ihre Partei zu solchem Etchi-Material: Gehört das in die Hände von Kindern/Jugendlichen bzw. überhaupt in den Handel?" wendet sie sich direkt an die Politikerin und ihre Ansichten. Diese beglückwunscht sie "ein kritischer Mensch zu sein und Dinge unseres Lebens auch mal in Frage zu stellen." Videospiele seien allgemein nicht das richtige Hobby und "Sport oder Freunde treffen" seien sinnvoller. Dadurch, dass durch Spiele eine "Verrohung unserer Jugend und damit der Gesellschaft" stattfinde, bringe sie sich nun "als besorgte Mutter" (...) in den Ausschuss für Familie mit ganzer Kraft ein" um gegen "Missstände" dieser Art zu kämpfen.

