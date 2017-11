(Bildquelle: Max Bateman via Twitter)

Kurz vor dem Start der ersten Saison muss die Overwatch League einen frischen Skandal verarbeiten: Eine junge Frau wirft Max Bateman, dem nun ehemaligen Manager des Teams San Francisco Shock, vor, dass er sie sexuell missbraucht hätte. Team-Chef Andy Miller hat schnell reagiert und Bateman unter Bezug auf die eigene "Null Toleranz"-Politik entlassen.

Es sollte nur ein netter Abend werden, aber für Krystin endet er laut ihren Aussagen sehr unschön, wie sie in einem längeren Twitter-Beitrag bekannt gibt. Am 30. September war sie mit Bateman und einigen anderen Overwatch-Spielern unterwegs und habe am Abend etwas getrunken. Schon nach einigen Drinks soll es ihr schlecht gegangen sein, worüber sie sich gewundert hat. "Der Letzte [Drink], den ich hatte, wurde von Max gemacht. Mir war schwindelig, ich war verwirrt und hatte einen trockenen Mund", so die Streamerin.

Bateman habe deshalb vorgeschlagen, sie nach Hause zu fahren, aber stattdessen endete sie zu erst auf der Couch und später im Bett des ehemaligen Team-Managers. Ohne bei vollem Bewusstsein zu sein, habe sie noch realisiert, dass sich Bateman irgendwann zu ihr gesellt habe, was für die beiden Freunde nicht unüblich sei, denn in der Vergangenheit sei dabei nie etwas passiert. "Dann hat er mich sexuell missbraucht. In meinem Kopf wusste ich, dass das, was passierte, nicht richtig war, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich war erstarrt."

Am nächsten Tag ist sie nach Hause gefahren und habe erst einige Tage später den Vorfall richtig realisieren können. Daraufhin habe sie versucht Bateman zu konfrontieren und klar gestellt, dass das nicht okay sei und sie nur Freunde sind - nicht mehr. Einige dieser Textnachrichten hat sie auf Twitter veröffentlicht:

In case anyone thinks I'm lying or just trying to seek attention here are some texts between us after everything happened pic.twitter.com/KtWcUbVRg3 — кrуѕтℓιи (@Krystlin) 6. November 2017

Zudem habe sie Bateman angezeigt. Im Polizeibericht, so heißt es bei Kotaku, sind noch mehr Details zu der besagten Nacht enthalten, die unter anderem aufzeigen, dass der Ex-Manager unter ihre Klamotten gefasst haben soll. In einem eigenen Statement dementiert Bateman den angeblichen sexuellen Missbrauch und gibt zu Worte, dass er zuvor versucht habe, mit Krystin im Privaten die Vorwürfe auszuräumen. Dies ist jedoch offenbar ohne Erfolg gewesen, weshalb er selbst den Kontakt zur Polizei aufgenommen hat.

Weiter äußern möchte sich Bateman zum Vorfall nicht. Auch Krystin möchte vorerst keine weiteren Informationen preisgeben und übergibt den Fall in die Hände der Polizei.