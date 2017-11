Details in Videospielen, die kaum einer bemerkt

Bombastische Optik, epochale Spielwelten – bei vielen Spielen gilt das Motto "Klotzen, nicht kleckern!" Trotzdem nehmen sich viele Entwickler auch heute noch die Zeit und achten auf viele kleine Details in ihren Spielen. Einige von ihnen fallen fast allen ins Auge, andere hingegen werden nur von den aufmerksamsten Spielern gefunden.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch ein paar dieser geheimen Details einmal näher vor. Wer von euch sie gefunden hat, ist wahrscheinlicher ein absoluter Experte in den Spielen und darf sich mit geschwollener Brust zurecht in den Kommentaren damit rühmen.

Was sagt ihr zu diesen kleinen Details? Waren euch einige davon schon bekannt? Welches Detail in einem Videospiel ist euch auch heute noch im Gedächtnis geblieben? Schreibt es uns einfach in die Kommentare