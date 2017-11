Wie kann man dieser Kälte nur entkommen? Es ist Wochenende und bitterkalt. Daher möchten wir euch für dieses Wochenende ein Spiel empfehlen, das euch garantiert ordentlich einheizen wird - und runtergesetzt ist es gerade auch noch.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Als ich vergangenes Jahr Doom aus beruflichen Gründen spielen "musste", war ich zunächst sehr skeptisch. Ist das nicht einfach nur stumpfes Rumgeballere ohne viel dahinter? Ich hatte recht - und genau deshalb ist das jüngste Doom-Spiel so unglaublich gut. Diese wummernde Musik, die Waffen die man beinahe zu spüren meint. Gegnerhorden, die niemals enden wollen und eine Geschichte, die so bekloppt ist, dass sie perfekt unterhält.

Solltet ihr euch Doom für dieses Wochenende holen, erwarten euch etwa 20 Stunden voller Getöse, Gesäbel und geplatzter Köpfe. Wie in einem Sog wird es euch durch die unterschiedlichen Level treiben. Ich empfehle euch, eure Kopfhörer aufzusetzen, den Sessel direkt vor den Fernseher zu rücken und dann den Controller erst wieder aus den Händen zu legen, wenn auch die letzte Höllenkreatur den Arschtritt bekommen hat, den sie verdient. Während der Multiplayer nicht mehr als Standardkost ist, kann man dennoch auch mit diesem einige amüsante Stunden verbringen.

Also, holt euch das Teil und lasst euch vom Höllenfeuer wärmen. Wie es der Zufall will, gibt es das Spiel gerade sogar im Angebot:

Schlagt jetzt vergünstigt auf Amazon zu, wenn euch diese Empfehlung gefallen hat.

Hier noch unser Test zu Doom, wenn ihr noch mehr wissen wollt.

Wie viel Spaß die Leute mit Doom haben, könnt ihr in dieser Bilderstrecke sehen. Und wie sehen eure Gesichter so beim Zocken aus? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare.