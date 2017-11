EA erntet die meisten Downvotes in der Geschichte von Reddit

EA hat einen Rekord aufgestellt, auf den das Unternehmen allerdings nicht stolz sein kann: Der am meisten schlecht bewertete Kommentar in der Geschichte von Reddit.

Schon vor dem Early Access sorgten die Lootboxen in Star Wars Battlefront 2 für einige Kontroversen. Nun sorgt EA für weitere Debakel. Um bestimmte spielbare Helden freizuschalten, müsst ihr teilweise bis zu 40 Stunden spielen. Laut weiteren Rechnungen braucht ihr also sieben Spieltage, um alle Helden freizuschalten. Bereits dies sorgte unter den Reddit-Nutzern für Aufregung. Die Spielzeit verkürzt ihr wiederum über Mikrotransaktionen mit Echt-Geld. Das verschlimmert natürlich die ganze Aufregung noch weiter.

In einem Subreddit ärgerte sich der Nutzer MBMMaverick darüber. "Das ist ein Witz. Ich werde den EA-Support kontaktieren um eine Rückerstattung zu bekommen. Ich kann nicht einmal Darth Vader spielen? Widerlich. Das Zeitalter der 'Mikrotransaktionen' ist zu weit gegangen." Das "EA Community"-Team schrieb daraufhin, dass unter anderem das Freischalten der Helden für eine "Herausforderung" und das Gefühl einer "Errungenschaft" sorgen soll. Das kam bei der Community nicht gut an: Satte 181.000 Downvotes, also schlechte Bewertungen, besitzt der Kommentar. Die Zahl steigt stetig.

Einige Nutzer nennen Horizon - Zero Dawn als ein gutes Beispiel. Hier können Spieler ganz ohne Mikro-Transaktionen und binnen viel kürzerer Zeit das "Gefühl einer Errungenschaft" erhalten. Das alles sei einfach nur ein Trick, um die Spieler zum Kauf von Lootboxen zu bringen. Mittlerweile wurde der Post gesperrt und ihr könnt keine Kommentare abgeben. Es ist abzuwarten, ob sich EA noch einmal offiziell zu dem Kommentar im Forum äußert, da einige Nutzer dem Unternehmen vorwerfen, einen Chatbot zu nutzen.

Was haltet ihr von der Aufregung im Forum? Wie findet ihr die Spielzeit von 40 Stunden, um einen Helden freizuschalten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!