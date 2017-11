Achtung: Spoiler! Im neuesten Pokémon-Film "Du bist dran!" hat Pikachu wotwörtlich gesprochen und euch verraten, warum es nicht in den Pokéball möchte. Nun tauchen im Internet die ersten Videos von den Reaktionen geschockter Kino-Gäste, auf den wohl merkwürdigsten Pokémon-Moment, auf ...

Wie eingefleischte Pokémon-Fans wissen, ist Pikachu, im Gegensatz zu Mauzi, eigentlich nicht in der Lage zu sprechen - eigentlich. Denn im Film besitzt es diese Fähigkeit. Und das bringt die Fans zum ausrasten. Hier seht ihr eine recht lustige Reaktion des Twitter-Nutzers Ryan Broderick:

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y — Ryan Broderick (@broderick) 13. November 2017

"Hi. Ich lerne gerade, dass Pikachu im neuen Pokémon-Film Englisch spricht und ja, es ist verdammt merkwürdig", schreibt Broderick in seinem Tweet. Bereits nach Pikachus ersten Worten dreht das Publikum durch. Ein Zuschauer ist komplett baff und ihm rutscht schlussendlich ein "What the f***?!" raus. Aber schaut es euch am besten selbst an!

Viele Fans halten den Moment für äußerst merkwürdig. Was haltet ihr von der neuen Fähigkeit des Elektro-Pokémons? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!