Der schnellste Igel der Welt führt ein ziemlich wechselhaftes Leben: Einst als großer Mario-Konkurrent ins Rennen gegangen, schwankt die Qualität der letzten Spieleabenteuer von Sonic zwischen gut und mittelmäßig. Sonic Forces ist hierbei keine Ausnahme, aber die Entwickler von Sega stellen trotz der zumeist durchwachsenen Wertungen ihren Humor unter Beweis. Laut Destructoid wird schon bald Sanic Teil des aktuellen Igel-Auftrittes:

Sanic ist kein allzu naher Verwandter von Sonic, sondern ein relativ bekanntes Internet-Meme, welches aus einer schlecht gezeichneten Fan-Version entstanden ist und mittlerweile sogar in The Legend of Zelda - Breath of the Wild sein Unwesen treibt.

Über die Jahre hinweg hat sich Sanic in einigen Foren und sozialen Netzwerken etabliert, weshalb es nicht überraschend ist, dass auch die Entwickler von dessen Existenz wissen. Bemerkenswert ist jedoch der Umstand, dass einige Fans in den Dateien von Patch 1.01 ein mehrfarbiges Sanic-T-Shirt entdeckt haben, welches ihr möglicherweise bald eurem eigenen Avatar anziehen könnt.

Neben Sanic wird außerdem wohl Super Sonic schon bald als DLC integriert, wie der Youtuber PTKickass herausgefunden hat:

(Quelle: Youtube, PTKickass)

Neben der typisch goldenen Optik verfügt Super Sonic über leicht veränderte Bewegungsmuster im Vergleich zum normalen Sonic. Ansonsten ändert sich offenbar wenig. Wobei es zu erwähnen gilt, dass es sich hierbei um eine "Datamining"-Version handelt, die eventuell noch nicht fertiggestellt ist.

Ob Sonic oder Sanic: Retten kann keiner von beiden das aktuelle Sonic Forces. Der blaue Igel ist zwar erneut sehr schnell unterwegs, aber dafür auch sehr kurz. So richtig überzeugen kann der Ausflug für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch nicht.