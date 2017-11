Dieses eine Spiel: Pokémon Colosseum

Im Rahmen des Nintendo Spotlights zur E3 2017 kündigte Tsunekazu Ishihara ein Pokémon-Rollenspiel für die Switch an. Die Freude unter den Pokémon-Fans war riesig und einige behaupteten sogar, es sei das erste Rollenspiel der Reihe. Leute: Habt ihr noch nie von Pokémon Colosseum gehört? Dem Underdog der Pokémon-Spiele?

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von dem Spiel schaffen:

Ihr alle habt es wahrscheinlich: Dieses eine Spiel, das euch aus ganz unterschiedlichen Gründen am Herzen liegt. Vielleicht liegt das gar nicht nur am Spiel selbst, sondern auch an den Umständen, wie ihr es gezockt habt: Eurer Kindheit oder Jugend. Die Menschen, mit denen ihr es gespielt habt ... An dieser Stelle wollen wir euch von unseren ganz subjektiven und persönlichen Spiel-Geschichten erzählen.

