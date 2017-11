Kennt jemand von euch noch Valkyrie Profile? Entwickler Tri-Ace überraschte nicht nur mit einer von der nordischen Mythologie inspirierten Geschichte, sondern auch mit einem frischen Kampfsystem: rundenbasierend und doch actiongeladen. Nun haben sich Lab Zero Games, die Entwickler des Fighting-Games Skullgirls, genau diesem Kampfsystem angenommen. Daraus ist das Kickstarter-Projekt Indivisible entstanden.

Wie spielt sich das ganze? spieletipps konnte den "Backer Preview"-Build anspielen.

Spielbarer Comic

Momentan sieht alles danach aus, dass es Lab Zero Games gelingt, den Funken aus Valkyrie Profile einzufangen und ihn in Indivisible zum Leuchten zu bringen.

Ajna rennt durch bunte Welt.

Als Ajna lauft ihr in einer bunten Comic-Welt umher. Also "umher" auch irgendwie nicht. Indivisible ist ein 2D-Spiel. Ab und zu geht's auch mal nach oben. Aber wie in bester Platformer-Manier lädt dann schlicht ein neuer 2D-Bildschirm, auf dem ihr wieder nur nach rechts und links laufen könnt.

Dieser Comic-Look sieht wie schon in Skullgirls richtig gut aus. Die kräftigen Farben und klaren Linien malen eine Welt, die einem alten, klassischen Disney-Film entsprungen sein könnte. Ein paar Anleihen aus Mangas und Animes runden das Ganze gekonnt ab.

Natürlich ist noch nicht klar, ob alle Animationen fertiggestellt sind. Schließlich handelt es sich um eine "Backer Preview"-Version. An einigen Stellen ist zu hoffen, dass noch ein wenig gefeilt wird. Ajna findet beispielsweise irgendwann eine Axt und kann sich dadurch - ganz in der Art von Metroid - einen Weg durch Öffnungen bahnen, die von Ästen und Stämmen zugewachsen sind. So haut ihr mit der Axt zu und schwupps, die Äste und Stämme sind sofort alle weg. Ausgeblendet - nicht zerstückelt oder zerschlagen.

Das ist schade. Da würde die eine oder andere Animation Indivisible weniger statisch, weniger "kulissenhaft" wirken lassen. Sonst scheinen die Figuren, deren Animationen schön und reichlich sind, wie in eine leblose Welt geworfen. Hoffentlich kommt das noch in der endgültigen Fassung.

Fließender Kampf

Im Laufe eurer Reise durch die Welt des Spiels sammelt ihr ein paar Charaktere ein und bildet ganz rollenspieltypisch eine "Party" - also eine Abenteurer-Gruppe.

Das Kampfsystem ist spannend.

Hier kommt das besondere Kampfsystem aus Valkyrie Profile zum Tragen: Das Gefecht läuft zwar rundenbasiert ab, doch nicht jede Figur bekommt ihr eigenes Zeitfenster innerhalb einer Runde. Alle Kämpen könnt ihr in einer Runde in Echtzeit gegen eure Gegner anrennen lassen.

Dazu wird jedem Charakter ein Knopf auf dem Controller zugewiesen. Drückt ihr den in einer Angriffsrunde, führt diese Figur auch einen Angriff aus. In der Runde des Feindes könnt ihr wiederum mit dem jeweiligen Knopf die Charaktere blocken und verteidigen lassen.

Das klingt nun erstmal kompliziert, geht aber nach kurzer Zeit leicht von der Hand und sorgt trotz der Rundeneinteilungen für ein angenehm dynamisches Kampfsystem. In der Preview-Version ist der Fokus auf die Kämpfe recht groß. Es bleibt abzuwarten, ob in der finalen Fassung der Erkundungsaspekt noch mehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Zu hoffen bleibt es.

Indivisible soll erst 2018 erscheinen. Es bleibt also noch genug Zeit, an dem Spiel zu arbeiten. Auf einem guten Weg scheint Zero Lab Games definitiv zu sein.