Das Action-Spiel Deadpool soll ab morgen, dem 16. November 2017, nicht mehr auf der Online-Vertriebsplattform Steam erhältlich sein und erreicht inzwischen den achten Platz der weltweiten Topseller.

Bald geht es zu Ende mit dem Comic-Helden Deadpool. Zumindest was die Verfügbarkeit des gleichnamigen Action-Spiels auf Steam betrifft. Grund für das Verschwinden von der Online-Vertriebsplattform sind auslaufende Lizenzen.

Wollt ihr das Spiel noch erwerben, bevor es für immer von Steam verschwindet, bietet sich jetzt noch eine optimale Gelegenheit für euch. Denn Deadpool wurde zu 70 Prozent rabattiert und kann deshalb für 8,99 Euro statt 29,99 Euro eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt werden. Natürlich bleibt euch das Spiel in der Bibliothek auch erhalten, nachdem es von Steam entfernt wurde.

Das ist wohl auch der Grund weshalb Deadpool die Steam-Charts nach oben klettert. Inzwischen befindet sich das Action-Spiel auf Platz 8 der weltweiten Topseller und stellt damit das derzeit beliebteste Angebot auf Steam dar.

Obwohl die Spielmechaniken größtenteils enttäuschen, wie ihr im Test: "Deadpool - Schmutzige Witze und ein bisschen Action" nachlesen könnt, versorgt euch der Comic-Held mit ausreichend Humor, um ihm eine Chance zu geben.

Deadpool erschien am 25. Juni 2013 für PC und drei Tage später auch für PS3 und Xbox 360. Zwei Jahre danach erschien das Spiel auch für PS4 und Xbox One. Wollt ihr noch mehr von dem Actionhelden mit großer Klappe sehen, werft doch einen Blick in die Bilderstrecke.