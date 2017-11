In einem Artikel der britischen GQ (einem internationalen Männer-Magazin) ging ein Reporter der Frage auf den Grund, ob eSports einst Fußballspiele ersetzen würden. Und bediente sich dabei an sehr üblen Klischees gegenüber Gamern.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von einem eSports-Turnier schaffen:

"Eine neue Generation sucht sich aus, den eSport mit dem Engagement und der Leidenschaft zu schauen, die einst Fußballmannschaften vorbehalten waren", stellt der Reporter Andy Mitten in seinem Artikel fest. Um seiner Befürchtung, dass "eSports irgendwann das wunderschöne [Fußball-]Spiel ersetzen würden", auf den Grund zu gehen, interviewt er außerdem Sam Mathews, den Gründer des eSports-Teams Fnatic. So weit, so gut. Doch Gita Jackson von Kotaku, stellte eine üble Äußerung in seinem Artikel fest. In dieser versuchte er, eSports-Athleten zu beschreiben. Den letzten Satz soll der Author mittlerweile entfernt haben.

Besonders der letzte Satz scheint dubios, gar anstößig. Dachte der Autor zuvor, dass es sich bei den eSportlern um Vergewaltiger handelt, die nur uneinvernehmlichen Sex haben können? Zuvor habe er geglaubt, "dass Menschen, die viele Videospiele spielen, blasse Geeks seien, die Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen haben".

Hi, can you explain why you think it's a good idea to write this? This is in really poor taste. pic.twitter.com/GPQStrVIWu