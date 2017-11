15 Jahre Kingdom Hearts: Die Evolution der Reihe im Video

Am 15. November 2002 erschien in Europa ein Spiel namens Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Alles, was danach geschah, ist bereits Legende und eroberte die Herzen von Millionen von Fans.

Ja, liebe Leser, es ist tatsächlich schon 15 Jahre her, seit ihr zum ersten Mal mit Sora, Donald und Goofy ein Abenteuer erleben konntet, das wirklich einzigartig in der Branche ist.

Die Rede ist natürlich von Kingdom Hearts, das die Welten und Figuren aus den weltberühmten Disney-Filmen mit dem Zauber der Spiele von Square Enix verbindet.

Die ungewöhnliche Kombination kam bei den Spielern auf der ganzen Welt so gut an, dass die Reihe seit 15 Jahren immer wieder mit einem neuen Eintrag ins Rampenlicht rückt. Zum Geburtstag gratulieren wir mit einem Video, dass die Evolution der Reihe beleuchtet. Viel Spaß und vielleicht ...

... sehen wir ja Kingdom Hearts 3 noch vor dem 16. Geburtstag der Reihe. (Man wird ja wohl noch hoffen dürfen.)

Welches Kingdom Hearts ist euer Favorit? Teilt eure schönsten Momente mit dieser wunderschönen Serie mit anderen Spielern und uns in den Kommentaren!