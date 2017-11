PlayStation 4: Diese Exklusiv-Spiele kommen vielleicht schon 2018

Die Zeit vergeht wie im Flug: Am 29. November 2017 wird Sonys PlayStation 4 bereits vier Jahre alt. Nach anfänglich eher schleppend eintreffenden Neuerscheinungen und jeder Menge Remakes und Neuauflagen, können PS4-Besitzer mittlerweile auf ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot hochwertiger Spielesoftware zugreifen.

Damit das auch so bleibt, stehen bereits viele weitere exklusive Entwicklungen in den Startlöchern oder wurden sogar schon bestätigt. Wir werfen für euch einen Blick in die nahe Zukunft und schauen, welche exklusiven Spiele euch bereits 2018 auf der PlayStation 4 beglücken könnten.

Ist euer Favorit schon mit dabei? Auf welches Spiel wartet ihr schon sehnsüchtig und hofft, dass es 2018 erscheinen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!