Die Ankündigung, dass Starcraft 2 - Wings of Liberty jetzt „free to play“ ist, nutzte der Entwickler Blizzard auf Twitter, um gegen den Publisher Electronic Arts zu sticheln. Der wird im Lichte aktueller Kontroversen um Mikrotransaktionen nämlich bereits heftig kritisiert.

Wie bereits im Rahmen der jüngsten Blizzcon 2017 angekündigt, ist das Entzeitstrategiespiel Starcraft 2 seit dieser Woche kostenlos spielbar. Sowohl der Mehrspieler-Modus, als auch die Einzelspieler-Kampagne Wings of Liberty darf jetzt gratis genossen werden.

Alle jetzigen und kommenden Koop-Kommandanten sollen ebenfalls für lau spielbar sein – zumindest bis Level 5. Und wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, nutzte Blizzard diese Ankündigung, um in einer Reihe von Tweets indirekt gegen den Publisher Electronic Arts zu sticheln.

Number of hours it takes to earn the full StarCraft II: Wings of Liberty Campaign: 0 — StarCraft (@StarCraft) 14. November 2017

„Anzahl der Stunden, die es braucht, um die volle Kampagne von Starcraft 2 - Wings of Liberty freizuschalten: 0“

Number of hours before you can play ANY Co-op Commander in StarCraft II: 0 — StarCraft (@StarCraft) 14. November 2017

„Anzahl der Stunden, die es braucht, bevor du JEDEN Koop-Kommandanten in Starcraft 2 spielen darfst: 0“

Number of pay-to-win mechanics in StarCraft II: 0



Free to Play - Now Live! pic.twitter.com/a02OYUCYZU — StarCraft (@StarCraft) 14. November 2017

„Anzahl der 'Pay to win'-Mechaniken in Starcraft 2: 0“

Mit Star Wars Battlefront 2, das voraussichtlich am morgigen Freitag erscheint, sieht sich der Publisher Electronic Arts derzeit im Zentrum der Kontroverse um Lootboxen und allgemein Mikrotransaktionen. Obwohl EA und der Entwickler Dice in den vergangenen Wochen bereits Änderungen am Lootbox-System des Spiels vorgenommen und zuletzt sogar die Kosten neuer Helden im Spiel verringert hatten, sehen sie sich starker Kritik von Spielern ausgesetzt.

Dass ausgerechnet Blizzard in dieser Form gegen EA stichelt, ist bemerkenswert: Die Spieleschmiede gehört zu den ersten Unternehmen in der Spielebranche, die im großen Stil Mikrotransaktionen in ihren Spielen eingeführt haben. „Pay to win“-Mechaniken versucht der Konzern dabei immerhin aus dem Weg zu gehen.