Der US-amerikanische Spielentwickler Ron Gilbert hat eine Statistik über die Umsatzverteilung von Thimbleweed Park nach Ländern auf Twitter veröffentlicht. Das Ergebnis: Deutschland befindet sich mit Abstand auf dem zweiten Platz.

Thimbleweed Park ist ein "Point & Click"-Adventure, das vor allem Nostalgiker ansprechen könnte. Inhaltlich geschehen im Jahre 1987 Morde im namensgebenden Thimbleweed Park, die zwei FBI-Agenten aufklären sollen. Dabei orientiert sich das Abenteuer vor allem an großen Klassikern, wie The Secret of Monkey Island. Ein Spielprinzip, das vor allem in Deutschland beliebt zu sein scheint.

Thimbleweed Park sales breakdown by country. Come on people, you can do better than Germany! Let's do this thing! pic.twitter.com/ahqwBbJ7Mh — Ron Gilbert, your digital personal assistant (@grumpygamer) 15. November 2017

Denn kürzlich veröffentlichte der leitende Spielentwickler Ron Gilbert eine Statistik zu Thimbleweed Park auf Twitter, die Länder aus aller Welt prozentual in Sachen generierten Umsatz gegenüberstellt. Während die USA den ersten Platz mit 30,3 Prozent erreicht, landet Deutschland mit 20,1 Prozent auf Platz 2.

England errreicht mit 11,5 Prozent den dritten Platz. Weitere in der Statistik vertretene Länder, wie Spanien, Frankreich, Australien oder Kanada hingegen bewegen sich zwischen 3 und 4,5 Prozent. Der gesamte Rest der Welt liegt insgesamt bei 15,9 Prozent und erreicht damit nicht den Umsatz, den alleine Deutschland erzielt. Die Statistik bezieht übrigens jede Plattform mitein, auf der Thimbleweed Park erschienen ist.

Im Test: "Thimbleweed Park - Auf den Spuren von Maniac Mansion" findet ihr heraus, ob das Abenteuer auch etwas für euch sein könnte.

Thimbleweed Park wurde für PC, PlayStation 4 und Xbox One, Nintendo Switch, iPhone und Android veröffentlicht. Was das Adventure alles zu bieten hat, seht ihr in der Bilderstrecke.