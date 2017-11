Als hätte es EA nicht doch irgendwie ahnen können: Nachdem die amerikanische Firma in Star Wars Battlefront 2 Mikrotransaktionen gepackt hat, die Spieler auf der ganzen Welt in die Verzweiflung und in die Foren des Internets treiben, wollen viele von ihnen Spiele, für die sie nur einmal bezahlen.

Hier listen wir aktuelle Spiele aus diesem Jahr auf, die keine Mikrotransaktionen haben, Teile des Spiels nicht als DLC verkaufen und auch sonst nicht versuchen, euch abzuzocken. Übrigens: Ja, auch uns ist aufgefallen, dass fast alle Spiele von Bethesda oder Nintendo sind.