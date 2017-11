Dieses eine Spiel: Final Fantasy Crystal Chronicles

Seit Jahren schleppe ich bei jedem Umzug meinen Nintendo Gamecube mit mir herum und das hat nur einen Grund. Ohne ein bestimmtes Spiel kann ich einfach nicht.

Heute läuft Werbung für Videospiele meistens über das Internet. Einer der bedeutendsten Momente meiner Gamer-Karriere war aber noch eine gute, alte Fernsehwerbung. Es war darin dunkel und der Clip zeigte Charaktere, die um ein Feuer tanzen, als bunte Gruppe Monster verkloppen und gigantisch gute Musik war zu hören. Der Gamecube war damals erst zwei Jahre alt und das Spiel kam passenderweise in Europa ein paar Tage vor meinem elften Geburtstag raus. Ich habe mich riesig gefreut, als ich es nach dem Kerzenausblasen unter meinen Geschenken entdeckt habe: Final Fantasy Crystal Chronicles.

Ihr alle habt es wahrscheinlich: Dieses eine Spiel, das euch aus ganz unterschiedlichen Gründen am Herzen liegt. Vielleicht liegt das gar nicht nur am Spiel selbst, sondern auch an den Umständen, wie ihr es gezockt habt: Eurer Kindheit oder Jugend. Die Menschen, mit denen ihr es gespielt habt ... An dieser Stelle wollen wir euch von unseren ganz subjektiven und persönlichen Spiel-Geschichten erzählen.

