Nazis und Okkultismus. In Adventure-Spielen wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis und Lost Horizon spielen beide Dinge eine Rolle. In einigen Wolfenstein-Teilen ebenfalls - was sollen Nazis mit Okkultisten zu tun haben. Und was ist eigentlich an den angeblichen okkulten Dingen dran, die die Nazis so getrieben haben sollen? Findet es in der folgenden Bilderstrecke einfach heraus:

Noch ein kleines Nachwort. Wenn es noch nicht allen klar sein sollte: Nazis haben recht wenig mit Okkultismus zu tun. Natürlich gab es einige wenige Spinner in den Nazireihen, die an so einen Mumpitz geglaubt haben. Aber mal ehrlich: Wer an so einen Unfug wie "Arier" glaubt, ist so oder so ein Spinner.