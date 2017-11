Weil eine brandneue PlayStation 4 Slim mitsamt zwei Controllern kurz nach Anschaffung gestohlen wurde, wendet sich das Jugendcafé Simmerath nun mit einer Belohnung von 100 Euro an die Öffentlichkeit.

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Deutschland bieten ihren Besuchern neben sportlichen und anderweitigen Aktivitäten gerne auch Spielekonsolen – doch genau so eine ist dem Jugendcafé in Simmerath bei Aachen nun abhanden gekommen. Es handelt sich offenbar um Diebstahl.

Wie die Webseite Aachener Nachrichten berichtet, wurde eine neu angeschaffte PlayStation 4 Slim mitsamt zwei Controllern nur ein einziges Mal genutzt, bevor sie entwendet wurde. Die Café-Leiterin Babette Siewe hat nun eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise über den Verbleib des Geräts ausgesetzt, die zur Aufklärung des Diebstahls und Wiederbeschaffung der Konsole führen.

Langfinger greifen leider immer wieder auf unschöne Methoden zurück: So hatte ein Mann kürzlich Spiele aus einer Sony-Fabrik gestohlen, um diese im Internet weiterzuverkaufen. Dabei handelte es sich sogar um ein Spiel, das noch gar nicht offiziell erschienen war. Auch dieses Verbrechen konnte aber schnell aufgeklärt und der Täter festgesetzt werden.