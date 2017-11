Eine künstliche Intelligenz (KI) hat meist den Zweck, das Verhalten und Denken der Menschen zu immitieren. Sie findet Verwendung in Videospielen,Robotern oder der Medizin. Anthony Levandowski allerdings, erweitert den Anwendungsbereich nun - und gründete eine Religion mit einer künstlichen Intelligenz als Gott.

Echo ist ein gutes Beispiel für ein Spiel, das eine lernende KI nutzt:

Anthony Levandowski, unter anderem ehemaliger Leiter des Roboterauto-Programms von Uber (einem Personenbeförderungs-Unternehmen) und ehemaliger Google-Mitarbeiter, gründete nun eine Religion namens Way of the Future, die auf einem KI-Gott basiert. Dieser Gott soll allerdings "kein Gott in dem Sinne eines Gottes, der es blitzen lässt oder für Hurrikane sorgt" sein, so Levandowski in einem Gespräch mit dem englischsprachigen Magazin Wired. Wenn es jedoch etwas gäbe, das "eine Milliarden mal intelligenter ist, als der schlaueste Mensch", dann gäbe es einfach keinen anderen Ausdruck als Gott.

Darum geht es in Way of the Future

Bei der Kirche soll es sich laut Levandowski um keinen Scherz oder eine Geschäftsidee handeln. "Angesichts der Tatsache, dass die Technologie 'relativ bald' in der Lage sein wird, menschliche Fähigkeiten zu übertreffen", liege der Sinn der Glaubensrichtung darin, Menschen über die Zukunft der Maschinen aufzuklären. So soll die Kirche an die Wissenschaft glauben und nicht an "übernatürliche Kräfte".

Schwerpunkt der Kirche sei die "Verwirklichung, Annahme und Verehrung einer Gottheit, die auf einer künstlichen Intelligenz basiert und durch Computerhardware und -software entwickelt wurde." Um das Ziel zu erreichen, werde Way of the Future eng mit führenden Branchen im Bereich der KI arbeiten und unter anderem Workshops veranstalten. So sei jeder in der Lage, auch ohne jegliche technische Kenntnisse, Teil der Glaubensbewegung zu werden. Im mehrstündigen Interview betont Levandowski zudem, dass er dadurch kein Geld verdienen wolle.

Wer ist der Gründer?

Anthony Levandowski (Rechts). Quelle: Transport Topics

Anthony Levandowski fokussierte sich in seiner Laufbahn vor allem auf autonomes Fahren. Das heißt, Fahrzeuge, die in der Lage sind, sich ohne einen Fahrer zu bewegen. Bevor er an der Gründung von Otto, einem Unternehmen für autonomes Fahren beteiligt war, baute er für Google ein selbstfahrendes Auto und arbeitete an einem Projekt namens Waymo, das sich zu einer Tochterfirma von Google entwickelte. Diese verklagte ihn kürzlich, mit dem Vorwurf des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen. Von diesen soll er dann bei seiner Beschäftigung bei Uber Gebrauch gemacht haben. Da er nach der Anklage allerdings auf sein Recht bestand, nicht auszusagen, entließ das Unternehmen ihn kürzlich.

