Videospiele werden immer populärer und damit werden sie auch interessanter für zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, wie etwa zuletzt die Studie, dass Online-Spiele das Gehirn schrumpfen lassen. Nun haben sich auch ein paar Forscher der Universität von York an ein solches Thema gewagt und untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Videospielen gibt.

Übung macht den Meister: Ein neuer Modus in League of Legends soll dabei helfen.

Die große Frage der Studie, so berichtet Science Daily, ist es, ob die geistige Leistungsfähigkeit eines Menschen zu einem besseren Abschneiden in einem Spiel führt. Aus diesem Grund haben die Forscher zwei Untersuchungen durchgeführt.

Im ersten Versuch haben sich die Zuständigen darauf konzentriert herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und dem Erfolg in Online-Strategiespielen, genauer gesagt in MOBAs gibt. Als Testpersonen wurden ein paar erfahrene "League of Legends"-Spieler ausgewählt, die nicht nur das Spiel gespielt haben, sondern auch an einem entsprechenden IQ-Test teilgenommen haben.

Das Ergebnis der York University: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Intelligenz der Spieler und ihrem Erfolg im Spiel, sprich je intelligenter jemand ist, desto erfolgreicher ist er auch in MOBAs. So zumindest die Theorie.

In einer zweiten Untersuchung ging es dann um den Vergleich zwischen MOBAs und Ego-Shootern. Die Forscher haben sich hierbei für die Spiele League of Legends, Dota 2, Battlefield 3 und Destiny entschieden. Während bei den beiden MOBA-Vertretern der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Spielerfolg auch mit zunehmenden Alter nachweisbar gewesen ist, soll es bei den Shooter anders ausfallen. Dort war der Zusammenhang noch bei Jugendlichen feststellbar, aber kaum noch bei den älteren Teilnehmern.

Laut den Forschern liegt der Grund dafür in der Geschwindigkeit und den motorischen Fähigkeiten, die in Shootern deutlich wichtiger sind, aber bei erwachsenen Menschen stetig schlechter werden. Bei Strategie-Spielen ist wiederum die Geschwindigkeit nicht immer das wichtigste Kriterium.