Dieses Jahr bietet einen beinahe ungekannten Reichtum an Horrorspielen. Wieso also nicht einfach noch einen drauflegen und dieses Wochenende mal richtig fiesen Horror in euer Leben lassen? Fies günstig ist es zudem auch noch.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

The Evil Within ist ganz schön abgefuckt. Klar, es gibt teilweise recht typische Gegner - Menschen, die ein wenig "anders" aussehen, aber keine Zombies sein sollen. Auch Kamera und Steuerung erinnern eher an "Resident Evil"-Teile seit der Nummer 4. Doch was The Evil Wthin so irre macht, sind die wechselnden Szenarien, die plötzlichen 180-Grad-Wenden in Atmosphäre, Bedrohlichkeit und im Storytelling.

Ihr könnt euch nie sicher sein, wo ihr eigentlich gerade seid: In einem Traum, einem heruntergekommen Dorf, einer Klinik? Oder seid ihr vielleicht einfach gar nicht? Sicherlich hat The Evil Within ein paar recht frustige Momente. Dann, wenn die Steuerung mal wieder zu behäbig war oder die Kamera euch direkt am Hinterkopf klebt. Und auch nach wirklich stichhaltiger Logik solltet ihr nicht fragen - aber wer tut das schon bei einem Spiel vom Macher der "Resident Evil"-Reihe?

Dennoch solltet ihr dieses Spiel ausprobieren. Vor allem jetzt, da es so günstig zu bekommen ist. Noch mehr Infos erhaltet ihr in unserem Test "The Evil Within: Psychotischer Horror des "Resident Evil"-Erfinders".

