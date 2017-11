Einfach nur bescheuert: Die dümmsten Texte in Videospielen

Wisst ihr, was passiert, wenn für ein Spiel talentierte Grafiker, versierte Programmierer und hervorragende Designer angeheuert werden? Es wird aller Voraussicht nach ein tolles Spiel mit einem unsagbar bescheuerten Text rauskommen. Denn ohne gute Autoren und Dialogschreiber kann ein modernes Spiel nicht mehr existieren, ohne sich total lächerlich zu machen.

Das gilt auch für etwaige Übersetzungen und Vertonungen. Werden diese Punkte nur zweit- oder gar drittrangig behandelt, hat zumindest das Internet was zu lachen.

Zeilen, bei denen wir uns einfach nur fragen: "WTF?" sind der Gegenstand dieser Auflistung! Schaut mal rein und urteilt selbst, wo ihr diese üblen Textverbrechen auf einer Skala von 1 (Pff, bescheuert ...) bis 10 (All your Strohballen are belong to Pikachu!) einordnet. Viel Spaß!

Wir wollen mehr! Welche besonders dämlichen, dümmlichen und ansonsten bescheuerten Textpassagen sind euch schon in Spielen aufgefallen? Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen!