Dieses Spiel könnt ihr als Switch-Besitzer getrost ignorieren oder noch besser: Ihr vergesst, dass das Spiel über eine Hexe auf einem fliegenden Motorrad überhaupt existiert.

Eigentlich erschien Vroom in the Night Sky bereits am 3. März diesen Jahres für Nintendo Switch und bisher habe ich erfolgreich einen großen Bogen darum gemacht. Eine verlorene Wette unter Freunden sorgte jetzt dafür, dass ich mich nicht mehr um dieses Meisterwerk drücken konnte. Positiv gesehen: Ich habe es gezockt, damit ihr es nicht spielen müsst.

Abseits von großen Namen wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild findet ihr im Nintendo Switch eShop auch sogenannte "Nindies" - eine Wortschöpfung aus Nintendo und Indies. Darunter könnt ihr Schätze wie das Rhythmusspiel Voez entdecken, das komplett über den Touchscreen gesteuert wird, aber eben auch Vroom in the Night Sky.

Es ist vollkommen unbegreiflich, wie irgendjemand bei Nintendo dieses Produkt durchwinken konnte. Wollte da jemand auf Teufel komm raus beweisen, dass die Hybridkonsole auch kleine Entwickler mit offenen Armen empfängt? Standen sie unter Druck, die virtuellen Regale des eShop mit einer gewissen Menge an Spielen zu bestücken? Es bleibt ein Rätsel.

Über den Wolken

Vroom in the Night Sky spielt sich wie etwas, das ihr euch umsonst auf euer Smartphone herunterladen könnt und vermutlich nach ein paar Minuten direkt wieder deinstalliert, da es einfach zu schlecht ist.

Der Name ist eine Anspielung auf die Protagonistin, die ein Motorrad statt eines Besens für ihren nächtlichen Ausflug benutzt. Ihr versteht? Vroom ist ein Motorradgeräusch und das englische Wort für Besen ist broom ... ob ihr es glaubt oder nicht, der Titel ist noch das Beste am gesamten Spiel.

Die Gebiete, in denen ihr auf eurem Moped unterwegs seid, sind nicht sehr groß und entsetzlich leer. So könnt ihr euch beim Durchfliegen von Sternsymbolen und Sammeln von Sternstaub nicht einmal von einer schönen Umgebung ablenken lassen.

Englische Sprache, schwere Sprache

Zwar gibt es noch eine zweite Hexe, aber diese liefert sich eigentlich auch nur gezwungen lustige Wortgefechte mit der Protagonistin. Insgesamt erwartet euch in Vroom in the Night Sky nur eine geringe Menge Text, aber die englische Übersetzung ist dennoch voller Fehler. Spätestens beim Anblick des "Buyed"-Stempels im Shop können Menschen mit englischem Basiswissen nur noch den Kopf schütteln.

So sieht es aus, wenn Entwickler ihre Spiele gefühlt einfach durch Google Übersetzer jagen.

Es fällt schwer ein gutes Wort über dieses Spiel zu verlieren und da hilft es auch nicht, dass Vroom in the Night Sky keinerlei Herausforderung bietet. Wer selbst ein mieses Spiel nicht unbeendet weglegen kann: Nach maximal zwei Stunden ist das Herumgegurke am Nachthimmel vorüber.

Meinung von Emily Schuhmann