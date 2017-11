Es ist mal wieder soweit: Ende November bedeutet Schweißausbruch beim Geldbeutel, denn Amazon hat seine "Cyber Monday"-Woche gestartet. Dort gibt es nicht nur die Blitzangebote, sondern auch Tagesnangebote, bei denen sich der Blick allemal lohnt. Vor allem, wenn ihr noch keine PlayStation 4 besitzt.

So erhaltet ihr aktuell die PlayStation 4 Pro mit 1 Terabyte Festplattenspeicher und Call of Duty - WW2 für 349 Euro. Vor allem für Spieler interessant, die schon über einen 4K-Fernseher verfügen und diese Leistung auch bei Videospielen nutzen möchten.

Alternativ gibt es auch eine normale PlayStation 4 Slim mit 500 Gigabyte Festplattenspeicher, einem zweiten "Dualshock 4"-Controller und Call of Duty - WW2 für 264 Euro. Diese lässt sich natürlich ebenfalls an einen 4K-Fernseher anschließen, aber unterstützt maximal eine Ausgabe von 1080p.

Wer hingegen schon über eine PlayStation 4 verfügt, aber gerne einmal in die virtuelle Realität eintauchen möchte, der wird ebenfalls bei Amazon fündig. Der Versandhändler bietet ein Paket bestehend aus PlayStation VR, Kamera, Move Controller, PlayStation VR Worlds und The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR für 349 Euro an. Alternativ gibt es noch ein weiteres VR-Paket, bei dem ihr statt Himmelsrand Gran Turismo Sport erhaltet.

Spiele für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch

Falls euch an neuen Konsolen nichts liegt, aber ihr dringend Spielenachschub benötigt, dann gibt es dafür auch eine Lösung. Amazon bietet ebenfalls ganztätig ein paar ausgewählte Spiele zum Angebot an, darunter etwa Overwatch, Battlefield 1 in der Revolution-Version mit allen DLCs, Wolfenstein 2 - The New Colossus oder auch Uncharted - The Lost Legacy.

Frischer Besitzer einer PlayStation 4, ob Pro oder Slim? Dann macht euch auf 2018 gefasst, denn im kommenden Jahr will Sony noch einmal richtig durchstarten. Welche Exklusiv-Titel geplant sind, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.