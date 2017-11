Gerade erst wurde Zelda - Breath of the Wild zum Game of the Year ernannt. Dabei handelt es sich um einen Preis der Golden Joystick Awards. Das nehmen wir zum Anlass, um euch mal auf die Probe zu stellen. Erratet ihr, welches Spiel in den letzten zehn Jahren bei diesen Awards jeweils Game of the Year wurde?

Wie viele Jahre habt ihr richtig erraten? Oder habt ihr die Antworten vielleicht sogar gewusst? Und, eigentlich am wichtigsten, haltet ihr die Nominierungen für gerechfertigt? Schreibt uns eure Antworten doch in die Kommentare.