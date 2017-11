10 Spiele, die ihr so richtig lange gezockt habt

Wir haben euch gefragt und ihr habt geantwortet. Auf Facebook wollten wir von euch wissen, in welche Spiele ihr bisher am meisten Stunden gesteckt habt. Ganze 1.706 Antworten haben wir bekommen - dafür ein ganz fettes DANKE!

Natürlich können wir euch hier nicht alle Spiele präsentieren, die ihr lange gezockt habt. Stattdessen möchten wir uns in dieser Bilderstrecke auf die zehn Spiele konzentrieren, die einerseits mit Screenshot kamen und uns andererseits so richtig beeindruckt haben. Viel Spaß!

Und jetzt seid ihr noch mal an der Reihe. Seid ihr beeindruckt von den Zahlen, die ihr in der Bilderstrecke gesehen habt? Oder könnt ihr noch viel Beeindruckenderes vorweisen? Falls dem so ist: Gerne direkt mit Screenshot in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht machen wir ja nochmal eine zweite Bilderstrecke.