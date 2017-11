Ja, ihr habt richtig gelesen. In der ganzen Kontroverse um Abzocke, Lootboxen und Publisher, die anscheinend nur Geld sehen, sagt ein Analyst wirklich, dass Spiele teurer werden müssen. Ganz Unrecht hat er dabei sogar nicht.

Sorgt gerade für viel Aufregung: Star Wars Battlefront 2

In einem Artikel der CNBC äußert sich ein Analyst der Firma Keybanc Capital Markets zu der Preissituation um Videospiele. Sein wichtigster Punkt ist, dass Videospiele das Medium seien, für das die Spieler am wenigsten zahlen müssten. Das mag euch nun wundern, kosten Spiele inzwischen doch selten unter 60 bis 70 Euro.

Doch hat der Analyst einen anderen Blick auf die Sachlage. Denn er sagt, dass in keinem anderen Medium weniger für eine Stunde Unterhaltung gezahlt würde. Davon ausgehend, dass Spieler mit einem Videospiel sehr viel mehr Zeit verbringen als etwa mit einem Film, meint der Analyst: "Quantitative Analyse zeigt, dass Publisher eher wenig Geld von den Spielern verlangen und das sie wahrscheinlich eher die Preise erhöhen sollten."

Tatsächlich hat es innerhalb der vergangenen Jahre kaum einen Anstieg von Videospiel-Preisen gegeben. Währenddessen jedoch sind die Kosten für die Entwicklung der Spiele immer weiter gestiegen - von einem inflationsbereinigten Preis mal ganz abgesehen. Dieser würde wohl eher zeigen, dass die Spiele günstiger geworden sind. Es ist also kaum verwunderlich, dass die Publisher nach neuen Wegen suchen, um Geld zu verdienen. Mikrotransaktionen sind ein solcher Weg.

Hier jedoch liegt der Analyst unserer Meinung nach nicht richtig, wenn er meint, dass die Aufregung um die Lootboxen in Star Wars Battlefront 2 übertrieben sei. Denn was er dabei übersieht ist eben die Qualität von Spielen und nicht die reine Anzahl an Stunden, die Spieler mit einem Spiel verbringen.

Denn wenn das Spielprinzip wegen Mikrotransaktionen korrumpiert wird, wenn also Spieler die zahlen besser darstehen als Spieler die verzichten, genau dann ist die Aufregung um zusätzliche Einnahmequellen durchaus berechtigt. Vielleicht wäre der richtige Mittelweg, den Preis des Grundspiels anzuheben. Dafür sollten die Spieler dann aber auch ein komplett fertiges Spiel erwarten können. Ohne Lootboxen und andere Mikrotransaktionen.