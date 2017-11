Es zeugt von Community-Nähe, wenn Entwickler noch in ihrer Freizeit ein wenig livestreamen und selbst am eigenen Spiel teilnehmen. Nur sollte dabei beachtet werden, dass die Entwicklertools nicht mit an Bord sind. Zu dieser Erkenntnis ist zuletzt H1Z1s Joshua Kriegshauser gelangt:

Der technische Direktor der Daybreak Game Company streamt regelmäßig H1Z1 auf seinem privaten Twitch-Account und interagiert recht vorbildlich mit der Community des "Battle Royale"-Spiels. Bei einem seiner letzten Matches ist ihm jedoch ein kleines Malheur unterlaufen.

Zu Beginn wirkt die Situation ziemlich normal. In der Ferne entdeckt Kriegshauser mit seinem Team ein paar feindliche Spieler und sie suchen sofort die Konfrontation. Mitten im Kampf kommt es allerdings über den spielinternen Sprachchat zu Cheat-Vorwürfen, woraufhin der Entwickler eingefroren stehen bleibt.

"Ihr könnt mich nicht sehen?" fragt Kriegshauser und öffnet umgehend die Entwicklerkonsole, um die vermeintlich versehentlich angelassene Unsichtbarkeit zu deaktivieren. Als er wieder sichtbar wird, sind die teilnehmenden Spielern ein wenig verärgert, aber nehmen den Vorfall humorvoll auf. Einer der gegnerischen Spieler nutzt sogar die Chance und erledigt Kriegshauser, der die Tötung als verdient ansieht.

In den folgenden Matches überprüft Kriegshauser schon in der Startarena, ob er unsichtbar ist und winkt hin und wieder anderen Spielern zu. Seine Zuschauer sind derweil sehr amüsiert über den Faux-Pas des Entwicklers.