Kürzlich stellte die Pokémon Company eine App für Smarthome-Geräte vor, die euch mit Pikachu sprechen lässt: Pikachu Talk. Anscheinend sind die Geräte nicht nur in der Lage, mit euch zu kommunizieren. Ein Video zeigt, wie niedlich und lustig es sich anhört, wenn zwei Pikachus miteinander sprechen.

Auch in der Wrestling-Szene hat Pikachu Fuß gesetzt:

Die App Pikachu Talk bringt euch das beliebte Elektro-Pokémon direkt nach Hause auf euer Smart-Home-Gerät. Pikachu versteht euch, bestellt eure Pizza und ist euch in eurem trauten Heim ein treuer Begleiter - und vorallem spricht es mit euch. In Pikachu-Sprache. Nicht so wie im neuesten Pokémon-Film.

Ein Twitter-Nutzer, der Eigentümer von zwei Smarthome-Geräten ist, zeigt euch nun, wie es sich anhört, wenn zwei Pikachus sich miteinander unterhalten:

Lehnt euch zurück und stellt euch vor, wie nervig und gleichzeitig lustig es wäre, wenn Ash zwei Pikachus hätte. Worüber die beiden sich wohl unterhalten?

Wenn ihr glücklicher Besiter eines Smarthome-Gerätes seid, könnt ihr euch voraussichtlich im nächsten Jahr auf euer eigenes Pikachu freuen. Wie findet ihr die App? Nervig oder spaßig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!