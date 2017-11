Dieses Jahr gab es einige großartige Spiele, die ihr zusammen mit Freunden oder Familie auf dem Sofa zocken könnt. Wir stellen euch in der Bilderstrecke einige unserer Highlights vor.

Es wird früher dunkel, und in dieser Zeit, bevor die Weihnachtsmärkte öffnen, liefert nur wenig einen Anreiz das Haus zu verlassen. Die perfekte Zeit, um mit Familie oder Freunden einige Stunden auf der gemütlichen Couch zu Hause zu zocken. 2017 war ein gutes Jahr für den lokalen Mehrspieler-Modus, das beweist die folgende Bilderstrecke. Am Ende erwartet euch ein Spiel ohne klassischen Mehrspieler-Modus, das sich aber überraschenderweise ebenfalls hervorragend für gemeinsame Zockerabende eignet:

Online-Multiplayer sind etwas Feines, allein schon, um mit Freunden, die hunderte Kilometer weit weg wohnen, in Kontakt zu bleiben. Aber was, wenn diese Freunde dann doch mal zu Besuch kommen? Dann müssen andere Kaliber her, um die gemeinsame Zeit zum vollen Erfolg zu machen. Sony bringt beispielsweise mit der PlayLink-Reihe frischen Wind in verstaubte Wohnzimmer.

Wissen ist Macht und Hidden Agenda erweitern die Bibliothek mittlerweile um zwei sehr unterschiedliche Spiele, über die ihr in der Bilderstrecke oben mehr erfahrt. Statt mit Controllern steuert ihr das Geschehen hier mit den entsprechenden Apps über Smartphone oder Tablet.