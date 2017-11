Ego-Shooter - auch "First Person"-Shooter genannt - wie Overwatch, Call of Duty - WW2 oder Counter-Strike Global Offensive erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Vielen Einsteigern fällt es schwer, den ersten Schritt in das unbekannte Genre zu wagen. Denn meist trefft ihr bereits zu Beginn auf Profis. Allerdings haben auch "Ego-Shooter"-Veteranen oft Schwierigkeiten, die perfekte Technik zu finden. Wir geben euch Tipps, wie ihr am besten einsteigt und wie ihr eure Technik optimieren könnt:

Seid ihr Einsteiger oder "Ego Shooter"-Profis? Habt ihr vielleicht eigene Tipps, die ihr Neueinsteigern raten würdet? Schreibt uns eure Tricks und Ratschläge in die Kommentare!