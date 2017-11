Online-Freunde: Die besten Freunde, die ihr jemals haben werdet

"Woher kennt ihr euch eigentlich?" - bis vor kurzem eine sehr unagenehme Frage für einen guten Freund und mich. Denn wir haben uns vor vier Jahren über League of Legends kennen gelernt. Heute weiß ich: Online-Freunde sind die besten Freunde.

Freunde, die ihr durchs Zocken kennen lernt, haben etwas Einzigartiges. Sie erleben euch in den ehrlichsten Momenten: Die Wut bei der 20. Niederlage hintereinander (und das ganz ohne Vorwürfe) und die Freude bei einem Sieg. Sie hören sich eure Probleme an und das ohne über euch zu urteilen. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr eine online-Verabredung vergesst. Denn sie haben Verständnis dafür.

15 years of playing on Xbox live. The first time we have ever met, and he’s a groomsman in my wedding. Online friends are real life friends. pic.twitter.com/2rEAXozZtr