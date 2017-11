Lootboxen: Schei** oder O.K.? Ein Streitgespräch

Nun ist es soweit. Die belgische Spielekommission hat Lootboxen als Glücksspiel deklariert. Hawaii und Australien ziehen wohl nach. Electronic Arts und Warner Bros. haben mit den Lootboxen und Mikrotransaktionen in Star Wars Battlefront 2 und Mittelerde - Schatten des Krieges einen ganz schönen Rattenschwanz nach sich gezogen. Damit haben die Publisher wohl nicht gerechnet. Und noch weniger haben wohl Spieler damit gerechnet, dass so schnell Regierungen Lootboxen als ein Problem anerkennen und reagieren.

Doch wie ist das denn mit den Lootboxen so? Einige finden sie gar nicht so schlimm. Zumindest, wenn sie in einer Form genutzt werden, wie es beispielsweise in Overwatch der Fall ist. Andere sehen schon in der Mechanik ein Problem. Zwei Redakteure diskutieren:

Meinung von Chiara Bruno

Das Thema Lootboxen sehe ich etwas zwiegespalten. In Spielen wie Overwatch haben Lootboxen lediglich einen kosmetischen Nutzen. Da ist es jedem selbst überlassen. Wer die besten Skins haben will, muss also entweder in die Taschen greifen und über Mikrotransaktionen diese kaufen oder Spielwährung sammeln, um den Charakter optisch aufzuhübschen. Kosmetische Verbesserungen bringen also keinen spielerischen Vorteil. Meine Toleranz gegenüber Lootboxen hört allerdings auf, wenn diese an Mikrotransaktionen gebunden sind und ein gewisses "Pay 2 Win"-System entsteht, wie es zum Beispiel in Star Wars Battlefront 2 der Fall ist. Finanzielle Mittel sollten nicht über das „Können“ eines Spielers entscheiden. Solange also Lootboxen oder Mikrotransaktionen nicht den eigentlichen Spielfluss beeinträchtigen, in dem sie Spielmechaniken grundlegend ändern, habe ich nichts dagegen und freue mich eher darüber, wenn ich ein paar neue Skins oder Kostüme aus den Lootboxen bekomme. Übrigens: Ich habe die coolsten Skins überhaupt.

Meinung von Daniel Kirschey