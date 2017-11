Quelle: Nitzuma Lovely x Cation

Wenn ihr eine Gehaltserhöhung anstrebt, sind gute Leistungen der erste Schritt zu eurem Ziel. Nicht so bei der japanischen Firma Gatebox Lab. Wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet, zahlt das Unternehmen einen Gehaltsbonus an Mitarbeiter, die mit einem 2D-Charakter verheiratet sind. Ja. Ihr habt richtig gelesen.

Die japanische Regierung hält zwar nicht viel von einer Hochzeit mit einem 2D-Charakter, dafür umso mehr das Unternehmen Gatebox Lab. Auf der Seite der Firma findet ihr sogar Formulare, um eure Ehe mit eurem virtuellen Partner oder eurer Partnerin zu registrieren:

Schneller als die Hochzeiten in Las Vegas:

Um eure Ehe für gültig zu erklären, müsst ihr nur noch angeben, wie ihr und euer 2D-Partner euch kennen gelernt habt, welche Erinnerungen ihr teilt und wie der Heiratsantrag ablief. Wenn ihr allerdings eine Vorliebe für 3D-Charaktere oder andere Wesen habt, ist das selbstverständlich kein Problem.

Was euch daraufhin erwartet, sind eine Gehaltserhöhung und ein extra Urlaubstag am Geburstag eures Ehepartners. Reale Partner sind von den Vorteilen ausgeschlossen. Wenn das nicht nach einem Berufswechsel schreit, was dann?

Ganz schön abgefahren. Was haltet ihr von dem Angebot der japanischen Firma Gatebox Lab? Verrückt oder interessant? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare!