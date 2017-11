Star Wars Battlefront 2: Steht EA auf der Dunklen Seite der Macht?

Unfaire Mikrotransaktionen, schlechte Kommunikation, halbgares Zurückrudern - Möge die Macht mit euch sein EA, denn wenn ihr so weitermacht, sind es eure Spieler bald nicht mehr.

Star Wars Battlefront 2 (kurz SWBF2) erschien erst vor knapp einer Woche am 17. November für PlayStation 4, PC und Xbox One. Dennoch hat es schon einen bahnbrechenden, wenn auch unrühmlichen, Rekord aufgestellt. Ein reddit-Kommentar des EACommunityTeams war auf reddit so unbeliebt, dass er mittlerweile 674.000 Downvotes kassiert hat. Besonders beeindruckend, da der Zweitplatzierte in dieser Kategorie gerade mal 25.000 negative Bewertungen vorzuweisen hat und um diese gebeten hat.

Nach unserem Test "Star Wars Battlefront 2: Ein deutlicher Anstieg der Macht" erhielt das Weltraumabenteuer eine vorläufige Wertung von 79. Auf Metacritic gaben Kritiker dem Spiel je nach Plattform durchschnittlich 67 bis 70 (von 100). Die Nutzerwertung ist allerdings katastrophal und liegt unter einem Punkt. Star Wars Battlefront 2 von vor zwölf Jahren erfreut sich im Gegensatz dazu anhaltender Beliebtheit. Erst kürzlich wurde dort der Mehrspieler-Modus für die PC-Variante reaktiviert.

Fans wollen, dass das klassische SWBF2 die Auszeichnung "Besser als das Remake" gewinnt.

ilivedownyourroad fasst die Meinung vieler Spieler treffend zusammen:

Why can't DICE just accept that the best parts of SWBF2 are those that are most similar to Pandemic SWBF2. Why in 2017 we can't have what I loved as a kid in 2005!?