Kürzlich erschien Animal Crossing - Pocket Camp, also die mobile Version des Nintendo-Klassikers Animal Crossing. Das Model Chrissy Teigen teilte ihren Fans auf Twitter mit, was sie von dem Spiel hält. Und zwar nicht wirklich viel.

Chrissy Teigen scheint verärgert zu sein. Der Grund: Das kürzlich erschienene Animal Crossing - Pocket Camp.

pocket animal crossing might be okay for you AC newbies but for us tom nook loyalists it is merely a hit of the crack that is actual, real, animal crossing. It lacks the heart. The soul. It's a sandwich with no meat. A car without tires.