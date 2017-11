The Elder Scrolls - Skyrim und sogar Doom gibt es bereits für Nintendo Switch, aber wenn ich meiner Kreativität freien Lauf lasse, fallen mir noch ganz andere Ideen für die Hybrdikonsole ein.

Egal welches Spiel ich vor mir habe, ich erwische mich ständig bei dem Gedanken, dass ich viel lieber auf Nintendo Switch zocken würde. Immer wieder überrascht es mich, wie sehr ich die Portabilität dieser Konsole schätze. Wenn ich könnte, würde ich absolut alles auf diesem Gerät zocken, statt am PC oder auf der Couch.

Jetzt sind die großen angekündigten Spiele wie Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda - Breath of the Wild alle erschienen, aber mein Kopf gibt keine Ruhe. Ich habe so viele Ideen, was ich mir alles auf der Hybridkonsole vorstellen könnte. In der folgenden Bilderstrecke stelle ich euch meine acht liebsten Hirngespinste vor.

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr die Mobilität der Nintendo Switch auch so lieb gewonnen oder zockt ihr hauptsächlich im angedockten Modus? Wünscht ihr euch ein bestimmtes Spiel oder seid ihr mit den bisher veröffentlichten noch gut beschäftigt?