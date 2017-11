Ihr kennt das Argument: "Ich kaufe mir lieber eine Konsole, das ist günstiger als ein teurer PC." Doch stimmt das Argument? Im Netz tauchen immer wieder Bilder mit Rechnungen auf, die das Gegenteil beweisen wollen. Dabei werden direkt noch Spiele und andere Dinge mit eingerechnet. Also: Alles, was man benötigt, um spielen zu könnne. Außer solche Sachen wie Internet- oder Stromrechnung, da sie für Konsolen- und PC-Spieler die gleichen sind. Hier ein Beispiel:

(Bildquelle: Imgur)

Rechnen wir einfach mal nach und schauen uns die Sache genauer an. Dabei gehen wir vom heutigen Stand der Preise für eine Xbox One X aus, die Konsole, die von der Leistung her am meisten an einen modernen PC für etwa 1.000 herankommt. Legen wir noch zehn PC-Spiele drauf, um bei der Rechnung des Bildes zu bleiben. Dafür gehen wir bei der Xbox One X von drei Jaren Xbox Live Gold aus und rechnen ebenfalls mit zehn Spielen. Warum drei Jahre? Weil man ungefähr von drei Jahren Konsolenzyklus ausgehen kann.

Zehn Spiele für den PC kosten in etwa 500 Euro, wenn wir vom Erscheinungspreis von 50 Euro ausgehen. Der PC plus Spiele kostet also 1.500 Euro. Kommen wir nun zur Konsole:

"Xbox One X"-Konsole 500 Euro (Quelle: Amazon)

Xbox-Live-Gold für 3 Jahre 180 Euro (Quelle: Amazon)

10 Spiele: 600 Euro (60 Euro pro Spiel)

Das bekommt ihr mit der Xbox One X

Sind summa summarum 1.280 Euro. Dagegen stehen die 1.500 Euro eines PCs. Im Grunde könnte man sagen, dass der preisliche Unterschied nicht so extrem ausfällt wie viele denken. Doch ein paar Sachen solltet ihr trotzdem noch bedenken. Erstens bekommen Konsolen-Spieler pro Monat bis zu vier Spiele kostenlos über den "Xbox Gold Live"-Dienst. Zum anderen profitieren PC-Spieler von einem viel schnelleren Preisverfall von PC-Spielen und Sales auf Steam.

Dann ist da noch die Frage, ob ein PC-Zocker nicht innerhalb der festgelegten drei Jahren nicht seine Grafikkarte auswechseln muss, um weiterhin Spiele auf der höchsten Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde zocken zu können. Unterm Strich kann gesagt werden, dass sich beide System vom Preis her nicht viel nehmen. Die Rechnung gibt also weder der PC Master Race recht noch Konsolen-Fanboys.