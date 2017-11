10 Spiele, die ihr am liebsten nach Feierabend zockt

Endlich Feierabend. Wir haben euch auf Facebook gefragt, was ihr zockt, wenn ihr endlich nach einem langen Tag von der Arbeit, Universität oder Schule nachhause kommt. Die besten Antworten stellen wir euch nun vor. Ganz nebenbei: Ein großes Dankeschön für über 1.000 Antworten. Ihr seid klasse!

Während der eine Teil von euch gerne nach dem stressigen Alltag zu entspannten Spielen greift, flüchten andere in fremde Welten voller Abenteuer, um einfach abzuschalten. Was ist euer liebstes Feierabend-Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare!